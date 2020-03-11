Beypazarı'nı turizm ve tarımın merkezi haline getirme hedefi
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, ilçeyi dünya kenti haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
11.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:52
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, ilçeyi dünya kenti haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Gökgöz, gazetecilere açıklamasında ilçe kongresi öncesi bölge milletvekilleri ile birlikte ilçe genelinde çok sayıda mahalle ziyaretinde bulunduklarını ifade etti.
Tüm mahallelerde sorunları yerinde tespit ettiklerini kaydeden Gökgöz, "Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yaparak mahallelerimizin eksikliklerini bir bir giderme çabasında özenle çalıştık. Allaha çok şükür önemli sorunları giderdik. Bundan sonraki hedefimizde başkentin gözde ilçesi Beypazarı'nı turizmin, tarımın merkezi haline getireceğiz. Tarihi İpekyolu üzerinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış Beypazarı'nı dünya kenti haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Gökgöz, gazetecilere açıklamasında ilçe kongresi öncesi bölge milletvekilleri ile birlikte ilçe genelinde çok sayıda mahalle ziyaretinde bulunduklarını ifade etti.
Tüm mahallelerde sorunları yerinde tespit ettiklerini kaydeden Gökgöz, "Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yaparak mahallelerimizin eksikliklerini bir bir giderme çabasında özenle çalıştık. Allaha çok şükür önemli sorunları giderdik. Bundan sonraki hedefimizde başkentin gözde ilçesi Beypazarı'nı turizmin, tarımın merkezi haline getireceğiz. Tarihi İpekyolu üzerinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış Beypazarı'nı dünya kenti haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Gökgöz, Beypazarı, AK Parti, Güncel
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