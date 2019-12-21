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Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ercan'dan sürücülere kış uyarısı

Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan, kış şartlarında sürücülerin çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

21.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:04 Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ercan'dan sürücülere kış uyarısı
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan, kış şartlarında sürücülerin çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Ömer Ercan, yaptığı açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının, sürücü ve yolcu güvenliği açısından önemine işaret etti.
Trafikte, "eğitim, denetim, altyapı ve acil yardım"dan oluşan güvenli sistem yaklaşımının benimsenmesinin gerekli olduğunu kaydeden Ercan, şunları söyledi:
"İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle, yollarda sürücülerimiz zaman zaman zor anlar yaşamaktadırlar. Yollarda kar, gizli buzlanma olabiliyor. Bugünlerde olduğu gibi, yoğun sis olabiliyor ve görüş mesafesi daralıyor. Bu nedenle sürücülerimiz çok dikkatli olsunlar. Mutlaka kurallara uysunlar. Evde bekleyenleri olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar."

Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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