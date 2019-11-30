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Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan'dan Dünya Şoförler Günü mesajı

Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla bir tüm şoförlerin gününü kutladığını bildirdi.

30.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:52Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan'dan Dünya Şoförler Günü mesajı
Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla bir tüm şoförlerin gününü kutladığını bildirdi.
Dünya Şoförler Günü olması dolayısıyla AA muhabirine açıklamada bulunan Ömer Ercan, tüm şoför kardeşlerini sevgiyle kucakladığını ve kazazız belasız yolculular dilediğini söyledi.
Odalarının 450 dolayında şoför üyesi bulunduğunu belirten Ercan, "Beypazarı Şoförler Odası olarak biç bir şoför kardeşimizi yolda koymayız. Arızalanan aracına anında müdahale ettiririz. Ayrıca, bölgemizin kara yolu ağlarının nerdeyse dünya standartlarına gelmesi dolayısıyla da devlet nezdindeki tüm yetkililere ve Ankara milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum.
Bizim araçlarımız, Derince başta olmak üzere limanlara günlük 1500-2000 bin ton arasında yük taşımaktadır. Anakar Beypazarı akabinde Sakarya'ya bağlanan D140 kontra kesim nolu kara yolunun Çayırhan Mahallesi sonrasında Nallıhan'a kadar olan kısmın duble yolun bir an evvel tamamlanmasını istiyoruz. Zaman zaman, tek şeritli yolda trafik yoğunluğu yaşanmakta ve kazalarda meydana geliyor." dedi.

Beypazarı, Nallıhan, Güncel

Kaynak: AA

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