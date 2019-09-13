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Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi hizmet vermeye başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi, hizmet vermeye başladı.

13.09.2019 15:56Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi hizmet vermeye başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi, hizmet vermeye başladı.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Beypazarı, Nallıhan ve Güdül ilçe sakinlerine hizmet verildiğini belirtti.
Vatandaşların başvurularını merkezlerine yapabileceklerini bildiren Sağlam, "Alınan ön başvurular, il müdürlüğüne gönderilerek kısa süre içinde değerlendirilmesi sağlanmaya çalışılacak. Sonuçtan da vatandaşımızı haberdar ediyoruz. Bu anlamda bölge halkının Ankara'ya giderek zaman kaybı yaşamaması istiyoruz." ifadesini kullandı.

Serkan Sağlam, Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Güncel

Kaynak: AA

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