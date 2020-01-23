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Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam, kurslarda incelemelerde bulundu

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Nallıhan ilçesinde kaymakamlık ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "ADEM" projesi kapsamındaki kurslarda incelemelerde bulundu.

23.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:29
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, ilçesinde kaymakamlık ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "ADEM" projesi kapsamındaki kurslarda incelemelerde bulundu.
Sağlam, dokuma, kuaförlük. çocuk bakımı, örgü, iğne oyası gibi dört farklı mekanda açılan kursları ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili ilgililerden bilgi aldı.
ADEM projesinin Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Sağlam, projenin devletin insanına ne kadar önem verdiğinin göstergesi olduğunu aktardı.
Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam, kurslarda incelemelerde bulundu

Serkan Sağlam, Beypazarı, Nallıhan, Güncel

Kaynak: AA


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