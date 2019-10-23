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Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Ekici, Gölbaşı'na atandı

Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atandı.

23.10.2019 20:12Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Ekici, Gölbaşı'na atandı
Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atandı.
Ekici, yaklaşık 3,5 yıldır görev yaptığı Beypazarı'ndan ayrıldı.
Beypazarı'nda tarımın ilerlemesi ve daha iyi noktalara taşınması yönünde önemli işler yaptığını belirten Ekici, "Beypazarı çiftçisine çok şey kazandırdık. Çiftçileri, uluslararası fuarlara götürdük. Buralarda bir şeyler görmelerini ve yeniliklerle tanışmalarını sağladık. Bundan sonrasında da Ankara'nın diğer bir ilçesi Gölbaşı'nda bu tür etkinliklerle çiftçilerimizi bilgilendireceğiz." dedi.

Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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