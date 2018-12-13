Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Ekici, Öğrencilerle Buluştu

13 Aralık 2018 Perşembe 14:01



13 Aralık 2018 Perşembe 14:01

ANKARA (AA) - Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Kemal Milaslı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.Yaklaşık 300 öğrenciye dengeli beslenme ve temizlik kuralları konusunda bilgi veren Ekici, gıda ürünleri satın alınırken mutlaka son kullanım tarihlerine bakılması konusunda uyarıda bulundu.Ekici, son kullanma tarihi geçmiş ürün gördüklerinde çocukların "Alo 174" hattını arayarak ihbarda bulunabileceklerini kaydetti.Su tüketiminin de önemine değinen Ekici, su içmenin düzenli beslenme kadar önemli olduğunu söyledi.Ekici, çocuk gelişiminde önemli olan kalsiyum vitamini ve diş sağlığı konularında da çocuklara bilgilendirmelerde bulundu.