Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beypazarı ve Kızılcahamam'da koronavirüs tedbirleri

Ankara'nın Beypazarı ve Kızılcahamam ilçelerinin giriş ve çıkışlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

01.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:20
Beypazarı ve Kızılcahamam'da koronavirüs tedbirleri
Ankara 'nın Beypazarı ve Kızılcahamam ilçelerinin giriş ve çıkışlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.
Kızılcahamam Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'in de katıldığı uygulamada, ilçe dışından gelen araçlar kontrol noktasında durduruldu.
Sürücü ve yolcuların tek tek ateşi ölçülerek, minibüslerdeki yolcular arasındaki sosyal mesafe kontrol edildi. Sürücü ve yolculara, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması için tavsiyelerde bulunuldu.
Beypazarı
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında araç sürücüleri ve yolcuların ateşini ölçüyor.
Polis ekipleri, vatandaşları koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılcahamam, Beypazarı, Ankara, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Beypazarı ve Kızılcahamam'da koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak

Son Dakika Güncel Haberleri

13:38: Fatih'te kapalı olması gereken iş yerine kumar operasyonu - Haber 13:38: DSÖ'nün üst düzey Türk yetkilisi Dr. Nedret Emiroğlu AA'ya konuştu - Haber 13:38: Irak Başbakanı Abdulmehdi'den ABD'ye "Patriot meselesini erteleyin" mektubu - Haber 13:36: Sakarya'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza - Haber 13:36: Yeni pazar kararları İstanbul'da uygulanmaya başlandı - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber