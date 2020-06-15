Beypazarlı çift "Genç Çiftçi Projesi" ile kurdukları serada domates üretiyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan Sezai ve Sibel Gürbüz çifti, Genç Çiftçi Projesinden yararlanarak kurdukları 800 metrekarelik serada domates yetiştiriyor.

15.06.2020 21:50 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:49
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan Sezai ve Sibel Gürbüz çifti, Genç Çiftçi Projesinden yararlanarak kurdukları 800 metrekarelik serada domates yetiştiriyor.
Sezai Gürbüz, yaptığı açıklamada, Genç Çiftçi Projesinden yararlanarak sera kurduklarını belirterek, genç çiftçilere de projeden yararlanmalarını tavsiye etti.
Serada sırık domatesi yetiştirdiklerini anlatan Gürbüz, "Kaliteli ve bakabilirsen 15 ile 20 ton arasında domates hasadı yapabiliyorsunuz. Sırık domatesi verimli bir domates. Erken de yetişiyor ve herkese tavsiye ederim." dedi.
Sibel Gürbüz ise bütün zamanlarını serada geçirdiklerini ifade ederek, seracılığı herkese tavsiye ettiğini söyledi.
Özellikle ev hanımlarına sera kurmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Gürbüz, "Boş durmasınlar, çalışmak güzel. Toprak kadar güzel bir şey yok. Bunlar büyürken o kadar mutlu oluyorsunuz ki stres bile kalmıyor. Serada, domatesi tarla domatesinden bir ay öncesi yetiştirdik ve çok şükür para kazanıyoruz." diye konuştu. Beypazarlı çift ’Genç Çiftçi Projesi’ ile kurdukları serada domates üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Genç, Güncel, Haber

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