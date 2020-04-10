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BEYPİLDER'den Dünya Parkinson Günü için evde kal çağrısı

Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'nde '65 yaş üzerindeyseniz ve Parkinson hastalığı dışında başka bir kronik hastalığınız varsa evden çıkmayın' çağrısında bulundu.

10.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:56
BEYPİLDER'den Dünya Parkinson Günü için evde kal çağrısı
Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'nde '65 yaş üzerindeyseniz ve Parkinson hastalığı dışında başka bir kronik hastalığınız varsa evden çıkmayın' çağrısında bulundu.
BEYPİLDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Beyin Pili Hastaları Derneği Başkanı Fehime Baylan, koranavirüs ile mücadelede hijyen, izolasyon ve sosyal mesafenin korunması gerektiğini belirterek, "Beyin pili ameliyatı ile eski yaşam ritmine kavuşmuş tüm Parkinson hastaları adına sesleniyorum, lütfen evde kalalım. Ülkemizde yaklaşık 150 bin Parkinson hastası bulunuyor ve bu hastalar, tedavi olmak için bekliyor. Süre uzarsa büyük bir bölümü ya yatağa bağımlı yaşayacak ya da tedavileri aksadığı için yaşam kalitelerini kaybedecekler. El birliği ile bu mücadeleden galip çıkacağımız günler çok yakın. Yeterki bu zor süreçte üzerimize düşen görevi yerine getirelim ve evden çıkmayalım." ifadelerini kullandı.
Parkinson hastalarının corona virüse yakalanma riskinin diğer sağlıklı kişilerden yüksek olmadığını; ancak Parkinson hastalığı genel olarak 65 yaş ve üzerindeki kişileri etkilediği için bu yaş grubu hastalarda artmış bir risk söz konusu olduğunu dile getiren uzmanlar, Parkinson hastalarının da tüm diğer kişiler gibi hijyen kurallarına çok dikkat ederek, kalabalık ortamlardan uzak durarak bu hastalıktan korunabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Ekonomi Manşet

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