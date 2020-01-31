Haberler » Güncel » Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan Başbakanı'na nezaket ziyareti - Haber

Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan Başbakanı'na nezaket ziyareti

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ı ziyaret etti.

31.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:50Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan Başbakanı'na nezaket ziyareti
'nin Büyükelçisi Hakan Çakıl, Başbakanı Hassan Diyab'ı ziyaret etti.
Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Çakıl, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nı ziyaret ederek, yeni görevinden ötürü Diyab'ı tebrik etti.
Çakıl, görüşmenin ardından AA'ya yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
"Başbakan Diyab'ı ziyaret ederek, hükümetimiz adına tebriklerimizi ilettim. Görüşmemiz samimi bir havada cereyan etti. Enerji başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz alanlar üzerinde görüş alışverişinde bulunduk."
Lübnan'daki durum
Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.
Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Hizbullah ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler nedeniyle kırılgan yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Başbakanlık, Türkiye, Lübnan, Beyrut, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:30:16