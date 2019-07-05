05.07.2019 14:35
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Beyrut'a giden Burak Özçivit, izdihamdan zor kurtarıldı

Beyrut'a giden oyuncu Burak Özçivit, hayranlarının izdiham yaratmasıyla zor anlar yaşadı. Kalabalığa 100 koruma yeterli gelmeyince devreye Lübnan askerleri girdi.

Romanya, Kazakistan'dan sonra Beyrut'ta iş gezisine çıkan Burak Özçivit hayranlarının ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı. Binlerce hayranının AVM'ye Burak Özçivit'i görmek için gelmesi izdihama neden oldu. Özçivit'i 100 koruma koruyamayınca devreye askerler girdi.

100 KORUMA İZDİHAMA ENGEL OLAMADI

AVM'ye ön kapıdan girmek isteyen oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı garaj kapısından girmek zorunda kaldı. Burak Özçivit, yoğun ilgiden dolayı güvenlik sorunu da yaşadı. 100 koruma Özçivit'i hayranlarından uzaklaştırıp alışveriş merkezinden çıkaramadı.

LÜBNAN ASKERİ MÜDAHALE ETTİ

Alışveriş merkezinde mahsur kalan Burak Özçivit, bir mağazanın deposuna götürüldü. 2 saat beklemek zorunda kalan oyuncunun hayranları alışveriş merkezinin kapanmasına rağmen dağılmadı. Olayın büyümesiyle devreye Lübnan askeri müdahale etti. Asker ve koruma eşliğinde aracına bindirilen Özçivit'in hayranları arabanın etrafını sararak da fotoğraf ve video çekmeye devam etti.

Beyrut'a giden Burak Özçivit, izdihamdan zor kurtarıldı
burak özçivit, lübnan, beyrut, Magazin

YORUMLAR (19)
BEYİN BEDAVA: insanları anlamak güç
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NOYAN: beyrutta verenler kitabını yazıyom yakında raflarda: ))
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.......................: ne diyorsun koca kafa
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TİP: Bir erkek olarak bile itiraf etmeliyimki adam cok yakisikli. . biraz kiskansamda . . helal olsun. . Hayatta yakisikli erkeklerin ve guzel kadinlarin onu herzaman acik.
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4 7
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ASD: Olsun yurt dışından ülkeye para giriyor sonuçta, Türk dizi sektörünün ekonomiye katkısı büyük.
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7 1
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SAADET: bu nasıl bir saçmalık bir hastalık o da herkes gibi bir insan. . izdiham yaratmak niye. . . .
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BOŞ: aptal çok
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1 0
...........................: seviliyor demek ki. sen bunun yerinde olsan aynı ilgiyi görmez miydin yani niye saçmalık olsun ki normal. . salak sende. .
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5 10
ŞAPKACI: YAREBBEL ALEMİN, İNSANI AÇ VE SUSUZ BIRAKMA, KARANLIKTA VE YALNIZ BIRAKMA. AKILSIZ HİİİÇ BIRAKMA. BU ADAMI GÖRSEN NE GÖRMESEN NE? BU NEDİR YAV. ALLAH HEPİNİZE AKIL İHSAN EYLESİN. AMİN.
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NOYAN: akıl olsa lübnan olmazdı sonrada mağduru oynarlar olmadı biz bakıyoz ya gelene sıkıntı yok. . gelir burayıda karıştırır bu aklı gıtlar. . . babasını görse arkasını döner. . . ulan bu araplar adam olmadı tarıhte olamazda
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