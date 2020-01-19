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Beyrut'ta protesto: 90 yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün yaşanan protesto gösterilerinde 90 kişi yaralanırken, Lübnan Kızıl Haçı protestolar sonucu kentte son 2 günde 470 kişinin yaralandığını açıkladı.

19.01.2020 23:01 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:06Beyrut'ta protesto: 90 yaralı
'ın başkenti 'ta bugün yaşanan protesto gösterilerinde 90 kişi yaralanırken, Lübnan Kızıl Haçı protestolar sonucu kentte son 2 günde 470 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestolar sürerken, parlamento binası yakınlarında güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmada 90 kişi yaralandı. Lübnan Kızıl Haçı, Beyrut'ta son 2 günde protestolar nedeniyle yaralanma sayısının 470'i bulduğunu açıkladı.

Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, protestocular polise taş ve sokak tabelalarını fırlatarak karşılık verdi. Yerel medya ise 2 gazetecinin plastik mermiyle yaralandığını açıkladı.

Lübnan'da aylardır süregelen protestolar, politik yolsuzluk ve ekonomik bozulma nedenleriyle baş göstermişti. - BEYRUT

Parlamento, Lübnan, Beyrut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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