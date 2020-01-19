Haberler » Güncel » Beyrut'ta protesto: 90 yaralı - Haber

Beyrut'ta protesto: 90 yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün yaşanan protesto gösterilerinde 90 kişi yaralanırken, Lübnan Kızıl Haçı protestolar sonucu kentte son 2 günde 470 kişinin yaralandığını açıkladı.

19.01.2020 23:15 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:16
'ın başkenti 'ta bugün yaşanan protesto gösterilerinde 90 kişi yaralanırken, Lübnan Kızıl Haçı protestolar sonucu kentte son 2 günde 470 kişinin yaralandığını açıkladı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestolar sürerken, parlamento binası yakınlarında güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmada 90 kişi yaralandı. Lübnan Kızıl Haçı, Beyrut'ta son 2 günde protestolar nedeniyle yaralanma sayısının 470'i bulduğunu açıkladı.
Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, protestocular polise taş ve sokak tabelalarını fırlatarak karşılık verdi. Yerel medya ise 2 gazetecinin plastik mermiyle yaralandığını açıkladı.
Lübnan'da aylardır süregelen protestolar, politik yolsuzluk ve ekonomik bozulma nedenleriyle baş göstermişti.
(Muhammed Rabah/İHA)
Beyrut'ta protesto: 90 yaralı

Parlamento, Lübnan, Beyrut, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

06:57  Uzman Çavuş deniz kenarında intihar etti
06:56  Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı
06:36  AVM'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi (2)
06:36  Avm'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi
06:16  AVM'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi
20.01.2020 07:06:37