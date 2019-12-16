Beyrut'taki gece eylemine yine polis müdahalesi: Onlarca kişi yaralandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geç saatlerinde polis ve hükümet karşıtı eylemciler arasında üst üste ikinci gece yaşanan çatışmalarda onlarca kişi yaralandı. Eylemciler polise şişe ve havai fişekler atarken, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla yanıt verdi.

BİNLECE KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Cumartesi günkü eylemlerin ardından dün de binlerce kişinin sokaklara çıkmasıyla, çok sayıda güvenlik görevlisi konuşlandırıldı. Polis, eylemcilerin kendilerine taş ve havai fişekler atmaları üzerine, göz yaşartıcı gaz kullanıldığını açıkladı. Son çatışmalar, genelde sakin geçen eylemlerdeki en kötü şiddet olayları oldu. Sivil Savunma Güçleri 46 kişinin tedavi edildiğini, 14 kişinin de hastanelere kaldırıldığını söyledi. Eylemcilerden 25 Ömer Abyad, hemşirelik okulundan iki yıl önce mezun olduğunu, o günden bu yana da iş bulamadığını anlattı. Abyad "Güvenlik güçleri bize barbarca saldırdı, sanki onlar için, çocukları için eylem yapmıyormuşuz gibi." dedi.

Eylemler nedeniyle, Başbakan Saad el Hariri istifa etmiş, ancak yeni bir hükümet için girişilen görüşmeler de çıkmaza girmişti. Bugün Lübnan Parlamentosu Hariri'yi başbakan adayı olarak gösterip, göstermemeyi değerlendirecek. Hariri'nin göreve geri dönmesi bekleniyor.









SON 10 YILIN EN BÜYÜK PROTESTOLARI

Bu arada İçişleri Bakanı Raya el Hassan, Cumartesi gecesi polisin onlarca kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan müdahalesi hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı veprotestoları kullanmak için sızanlar olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ülkedeki ekonomik kötü yönetime karşı eylemler Ekim ayında başlamıştı.

Eylemler Lübnan'da son 10 yıldan uzun süredir yapılan en büyük protestolar. Eylemlere toplumun bütün kesimlerinden ve mezheplerden insanlar destek veriyor.Durgun ekonomi, artan fiyatlar, yüksek işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin kötü olmasından şikayetçi olan protestocuların istekleri ise yolsuzluklara son verilmesini, siyasi sistemin değiştirilmesini ve bağımsız, mezhepçi olmayan bir kabinenin oluşmasını talep ediyorlar.