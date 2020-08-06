Beyrut'taki patlamaya düğün fotoğrafı çektirirken yakalandı

Lübnan, (DHA)- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düğün fotoğrafı çekimi sırasında gelin ve damat patlama anına tanık oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Beyrut'un liman bölgesinde yer alan 12 numaralı depoda meydana gelen patlamada 135 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi de yaralandı. Kentin başka bir noktasında düğün fotoğrafı çektiren gelin ve damat da patlama anına tanıklık etti. Patlama sırasında etraftaki camların kırıldığı, duman yayıldığı ve insanların kaçıştıkları görüldü.

EVİNDE SAĞLAM KALAN TEK ŞEY OLAN PİYANOSUNU ÇALDI

Öte yandan, Beyrut'ta bulunan bir ev patlama sırasında yayılan şok dalgası nedeniyle hasar gördü. Patlamanın etkisiyle harabeye dönen dairede sağlam kalan tek şey ise piyano oldu. Evin sahibi Lübnanlı kadın, harabeye dönmüş evin içerisinde piyanosunu çalarken görüntülendi. O anlar, sosyal medyada 'Umudun sembolü' olarak görüldü.