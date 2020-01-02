Haberler » Güncel » Beyrut uçağının pilotunun kalkış konuşmaları da oraya çıktı: destinasyon beyrut - Haber

Beyrut uçağının pilotunun kalkış konuşmaları da oraya çıktı: destinasyon beyrut

Beyrut uçağının pilotunun kalkış konuşmaları da oraya çıktı: Destinasyon BeyrutİSTANBUL, (DHA)- Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili soruşturma devam ederken, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 30 Aralık pazartesi sabah saatlerinde...

02.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:35
uçağının pilotunun kalkış konuşmaları da oraya çıktı: Destinasyon Beyrut
İSTANBUL, (DHA)- 'da ev hapsinde tutulan 'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili soruşturma devam ederken, Atatürk Havalimanı'ndan 30 Aralık pazartesi sabah saatlerinde Beyrut'a uçan iş jetinin pilotunun kalkış için yaptığı hazırlıklarla ilgili ses kaydı da ortaya çıktı. TC-RZA kuyruk tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jeti pilotunun "Destinasyon Beyrut" anonsu yapmasıyla ilgili konuşmalar ses kaydına yansıdı.
Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçısıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada aralarında pilotların da olduğu havacılık çalışanı 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Osaka-İstanbul ve İstanbul- Beyrut hattında, Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşen iki ayrı uçuş şüpheli olarak değerlendirilirken, Beyrut'a 30 Aralık Pazartesi sabahı havalanan TC-RZA kuyruk tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jetinin pilotunun kule ile yaptığı kalkış konuşmaları da ortaya çıktı. Saat 05: 08'den itibaren kule ile kalkış için konuşmaya başlayan iş jetinin pilotunun,Beyrut'a gitmek için hazırlık yapmasıyla ilgili kule görevlisi ile yaptığı diyalog ses kaydına da yansıdı.
"DESTİNASYON BEYRUT"
Kule görevlisinin 'Yeşilköy günaydın TC-RZA devam edin' anonsu ile başlayan ses kaydı, pilotun "destinasyon Beyrut" anonsu ile devam ediyor. Kalkış için son hazırlıklarını yapan uçağın pilotu ile kule arasındaki kalkış diyalogu sürüyor, gerekli izinleri almasıyla beraber uçak saat 06: 00 sıralarında havalanıyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin de yer hizmeti veren özel bir şirketin çalışanı olduğu öğrenildi.
Beyrut uçağının pilotunun kalkış konuşmaları da oraya çıktı: destinasyon beyrut

İstanbul, Japonya, Nissan, Beyrut, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:29   Nakliyeciler kamyonlarıyla TEM'i kapattı - Haber
17:28   Kırıkkale dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci yolu kapattı - Haber
17:28   İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği... - Haber
17:28   Kars'ta "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" yarın başlayacak - Haber
17:28   Kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
2.01.2020 17:30:22