24.06.2019 14:37
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Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi

Beyşehir'de, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde eğitim yılının sona ermesinin ardından öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Beyşehir 'de, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde eğitim yılının sona ermesinin ardından öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde ailelerine ve mezun öğrencilere seslenen Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Acar , okulun bu yıl 5'inci dönem mezunlarını verdiğini hatırlattı.
Acar, "Yükseköğrenimleri boyunca bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı mezun etmek suretiyle inşallah bundan sonraki hayatlarına bilgili ve eğitimli insanlar olarak uğurluyoruz. Bu süreçte, eğitimlerinde öğrencilerimize katkısı olan tüm öğretim elemanlarımıza biz buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah mezun öğrencilerimize iyi bir iş, iyi bir AŞ ve iyi bir eşe sahip olması dileğiyle, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Bizleri kesinlikle unutmayın. Ne iş yaparsanız yapın bizimle mutlaka iletişime geçin." dedi.
Konuşmaların ardından okul birincisi olan öğrencinin mezuniyet kütüğüne pirinç plakadaki ismini çakmasının ardından mezun öğrencilere başarı belgeleri ve temsili diplomaları verildi.

Öğrenciler mezuniyet sevincini havaya keplerini toplu bir şekilde atarak aileleriyle birlikte yaşadı.

Törenin sonunda davetlilere geleneksel mezuniyet pilavı ikram edildi.
Kaynak: AA
Beyşehir , Ali Akkanat , Güncel

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