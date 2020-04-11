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Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe genelinde başlayan sokağa çıkma yasağı sonrasında fırın işletmecileriyle belediyede düzenlediği toplantıda bir araya geldi.

11.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:32
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe genelinde başlayan sokağa çıkma yasağı sonrasında fırın işletmecileriyle belediyede düzenlediği toplantıda bir araya geldi.
Bayındır, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Belediyemiz ve fırıncılarımızla birlikte vatandaşlarımızın emrine amade olarak çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlattık. İlçemizin her alanında bölgeler oluşturularak ekmek dağıtımı planlamalarını yaptık. Vatandaşlarımızın herhangi bir cezai işlemle karşılaşmaması için sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Sabırla bu iki günü hep birlikte geçireceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan, telefon numaralarımızdan belediyemize ve fırınlarımıza vatandaşlarımızın ulaşımı sağlanacaktır. Ekmek fırınlarımız merkez mahallelerde dağıtımını yaptı. Bundan sonra merkezde zabıtamız ve belediyemize bağlı ekipler, dış mahallelerimizde ise muhtarlarımızla birlikte vatandaşın ayağına kadar hizmet vereceğiz. Bu konuda fedakarlıklarından ve yakın ilgilerinden dolayı fırıncılarımıza teşekkür ederiz."
Beyşehir'de sokağa çıkma yasağının ardından fırın işletmelerinin de halkın talebinin karşılanmasına yönelik olarak üretim kapasitelerini artırdığı belirtildi. İlçede bakkal, market ve alışveriş merkezleri kapalı olduğu için vatandaşlar, ekmek ihtiyacını fırınların mahalle mahalle araçlarıyla yaptığı dağıtım sayesinde karşılıyor. Fırınlar kendi iş yerlerinde de ekmek satışı yapmıyor. Dağıtımlar, belediye zabıta ekiplerinin nezaretinde yürütülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Adil Bayındır, Beyşehir, Bayındır, Güncel
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