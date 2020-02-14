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Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır şoför esnafıyla buluştu

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede faaliyet gösteren şoför esnafıyla bir araya geldi.

14.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:16Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır şoför esnafıyla buluştu
Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede faaliyet gösteren şoför esnafıyla bir araya geldi.
Bayındır, Beyşehir Servisçiler, Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Taksiciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen toplantıda, servis, otobüs, minibüs ve taksi şoförlerinin talep ve sorunlarını dinledi.
İlçedeki yolcu taşımacılığına belediye olarak destek olacaklarını belirten Bayındır, "Kurum olarak her zaman yanınızda olduğumuzun bilinmesini istiyorum. İlçemizde gerek okul, gerekse yolcu taşımacılığı noktasında şoför esnafımıza destek olma mecburiyetimiz var." dedi.
Bayındır, yaptıkları istişare toplantısının önemine dikkati çekerek, taleplerin çözümü noktasında üzerlerine düşen ne varsa yerine getirmenin gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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