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Beyşehir Belediyesi bir yıllık muhasebe verilerini bilboardlara astırdı

Beyşehir Belediyesi'nin bir yıllık muhasebe verileri, ilçe merkezinde bulunan birboardlara astırılarak halka duyuruldu.

15.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:39
Beyşehir Belediyesi'nin bir yıllık muhasebe verileri, ilçe merkezinde bulunan birboardlara astırılarak halka duyuruldu.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, bir yıl önce 36 milyon 744 bin lira borç ile devraldığı Beyşehir Belediyesi'nin borcunu geriye kalan bir yıl içerisinde 15 milyon lira azalttıklarını belirtti.
Bayındır, açıklamasında, "Geçen yıl göreve başladıktan sonra Belediyemizin muhasebe kayıtlarını inceleyerek gerek beyanatlarımız ve sosyal medya, gerekse şehrimizin farklı noktalarında billboardlardan Belediyemizin Borcunu 'Teslim Aldığımız Borçlar' şeklinde kamuoyuyla paylaşmış ve bunu geleneksel hale getirerek her yıl bu şekilde halkımızı haberdar edeceğimizin sözünü vermiştim.Aslında bu geçen 1 yılın değerlendirmesini, bu yıl ve uzun vadede üzerinde çalıştığımız projeleri, bu projelerin şu andaki tahmini maliyet hesaplamalarını ve kaynak üretme düşüncelerimizi, 6 Nisan tarihli Belediye Meclis Toplantımızı, Kültür Merkezinde halka açık yaparak siz değerli hemşehrilerimizle buluşarak istişare etme düşüncesindeydik. Fakat malumunuz son dönemde dünya ve ülkemiz gündeminde yer alan koronavirüs Salgını sebebiyle bu düşüncemizden mecburi olarak vazgeçmek zorunda kaldık." dedi.
Salgının sona ermesi halinde ilk fırsatta halka açık bir toplantı ile bir yılın genel bir değerlendirmesini yapacaklarını aktaran Bayındır, şunları kaydetti:
"Salgından ülkemiz için hayırlı haberler alarak ve devlet-millet elele kurtulduğumuz günün sonunda yine ilk fırsatta Kültür Merkezinde halka açık bir toplantı ile izahatını yapacağımız 1 yılın değerlendirmesi ve muhasebe verilerimiz açıklamasının, Belediye borçlarımız bölümünü geçen yıl verdiğim sözden dolayı şimdi buradan açıklıyorum ve yine şehrimizin billboardlarına asıyoruz. Bu konuda; ' Şeffaf Belediyecilik' anlayışımızla ve bizlerin de tüm şeffaflığımızla, tüyü bitmedik yetimin hakkını savunarak, Beyşehir halkından saklamadan ve attığımız her adımın hesabını vererek hareket etmek, sizlere karşı boynumuzun borcu." Beyşehir Belediyesi bir yıllık muhasebe verilerini bilboardlara astırdı

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir Belediyesi, Adil Bayındır, Bayındır, Beyşehir, Güncel
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