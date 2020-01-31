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Beyşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

Beyşehir İlçe Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

31.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:36Beyşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci
İlçe Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Belediye'de düzenlenen imza töreninde konuşan İlçe Belediye Başkanı Adil , "Toplu iş sözleşmemizin, 43 sürekli işçimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Belediyede işçi arkadaşlarımızla birlikte çalışıyor, ilçemize hizmet ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum; ister içeride, isterse dışarıda çalışan arkadaşlarımız olsun hepsi de bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Biz Beyşehir Belediyesi olarak büyük bir aileyiz, başardığımız her güzel hizmet sizindir." dedi.
Belediye İş Sendikası Konya Şubesi Başkanı İbrahim Koral da, başkan Bayındır'a teşekkür etti.
Törene, Türkiye İş Sendikası Genel Sekreteri Günay Demirtaş, Beyşehir Belediyesi Belediye İş Sendikası Baş Temsilcisi Durmuş Öncü ile belediyenin birim müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

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