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Beyşehir Belediyesi'nden yeni polis kontrol noktası çalışması

Beyşehir ilçesinde, Belediye ekiplerinin yeni polis kontrol noktası oluşturulması için çalışma yürüttüğü bildirildi.

28.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:58
Beyşehir Belediyesi'nden yeni polis kontrol noktası çalışması
Beyşehir ilçesinde, Belediye ekiplerinin yeni polis kontrol noktası oluşturulması için çalışma yürüttüğü bildirildi.
Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir- Konya Karayolu girişinde yeni bir polis uygulama kontrol noktası yapımı için çalışmalara başlandığı belirtildi.
Açıklamada, kontrol noktasının yapımı tamamlanan yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası karşısında yapıldığı hatırlatılarak, "Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün talebi üzerine Belediyemiz ekipleri tarafından yeni polis uygulama kontrol noktası yapılması için çalışmalara başlanmıştır" denildi.
Açıklamanın devamında, "Beyşehir'de yeni hizmete girecek olan Emniyet Müdürlüğünü binası önüne talep edilen polis uygulama kontrol noktası için Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bahçelievler Mahallesinde bulunan Beyşehir Konya Karayolunda hizmet verecek olan İİçe Emniyet Müdürlüğünün önündeki alanlarda dolgu çalışmalarının ardından iş makineleri ile yürütülen tesviye faaliyetleri sürmektedir."denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Konya, Polis, Güncel, Haber

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