Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Beyşehir Belediyesi'nin koronavirüs mesaisi sürüyor

Beyşehir ilçesinde, Belediye ekiplerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yürüttüğü dezenfeksiyon mesaisi devam ediyor.

20.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:02
Beyşehir Belediyesi'nin koronavirüs mesaisi sürüyor
Beyşehir ilçesinde, Belediye ekiplerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yürüttüğü dezenfeksiyon mesaisi devam ediyor.
Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ilçe merkezinde ana caddelerde temizlik çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, ana caddelerin deterjanlı sularla yıkandığı, banka şubelerine ait ATM cihazlarının da dezenfeksiyondan geçirilerek daha steril hale getirildiği bildirildi.
Bu arada, açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de park, bahçe ve yeşil alanlarda faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.
Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, "Beyşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimize ait ekiplerimiz tam kadro sahada çalışmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de ekiplerimiz durmuyor ve yasağı fırsat haline getiriyor. Ekiplerimize hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Banka, ATM, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’dan ’Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?’ sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu Haberler
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
’Varlık sebebim’ dediği annesi, koronavirüse yenik düştü Haberler
"Varlık sebebim" dediği annesi, koronavirüse yenik düştü
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı
Erdoğan’dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız Haberler
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız
İhbar ettiği ailesiyle arası bozulan genç, Bakan Koca’dan yardım istedi Haberler
İhbar ettiği ailesiyle arası bozulan genç, Bakan Koca'dan yardım istedi
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Haberler
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Haberler ›› Güncel ››Beyşehir Belediyesi'nin koronavirüs mesaisi sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: Erzurum'da "Vefa Grubu" görevlileri ev ev gezerek maske dağıtıyor - Haber 15:30: Şehit babası, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yıpranan Türk bayrağının yerine yenisini istedi - Haber 15:29: Bursa Terminali'nde 'seyahat izin belgesi' kuyruğu - Haber 15:28: Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etap açılışına video... - Haber 15:28: Abi kardeş doktorlar korona virüsten hayatını kaybetti - Haber 15:25: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek - Haber 14:34: Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım - Magazin 13:14: Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız - Ekonomi 11:54: Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt - Haberler 11:18: Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz - Haber