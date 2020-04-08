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Beyşehir Belediyesi'nin tekstil atölyesinde maske üretimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadeleye belediye de koruyucu maske üretimi ile destek vermeye başladı.

08.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:59

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadeleye belediye de koruyucu maske üretimi ile destek vermeye başladı.

Beyşehir Belediyesi, kurumun tekstil atölyesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de iş birliğiyle kamu kurumlarının ve vatandaşların ihtiyacını karşılamak amacıyla maske üretimi yapıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekstil kursunda görev yapan eğitmenler ile gönüllü kursiyerlerden oluşan ekip tarafından dikiş nakış atölyesinde üretilen maskelerle kurumların ve vatandaşların ücretsiz maske ihtiyaçlarının karşılamayı amaçladıklarını belirtti.

Bayındır, "Üreten Beyşehir olarak başlatmış olduğumuz bu çalışma ile Cumhurbaşkanlığımız tarafından yürütülen ve vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıtımı kampanyasının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ülkemize ve ilçemize katkıda bulunmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber biz de taşın altına elimize koyduk." dedi.

Beyşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Naci Habir ise başlatılan çalışma ile vatandaşlara tek kullanımlık günlük 10-15 bin adet arası maske üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Habir, şu bilgileri verdi:

"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün altında işlem gören, Endüstri Meslek Lisesi tarafından üretilen maske pedlerini, lastiklerini burada imal ediyor, dikiyoruz. Hijyenik ortamda, imal ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde kurulmuş olan tekstil atölyemizde bu pedleri işliyoruz. Halkımızın kullanımına sunuyoruz. Ücretsiz olarak veriyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımız gönüllü olarak hizmet vermektedirler. Sabah saat 08.30'da mesaimiz başlıyor. Ara vermeksizin akşam saat 17.00-17.30'a kadar günde tek kullanımlık, 10-15 bin adet civarında maske üretmekteyiz. Bunu da hem belediyemize hem kaymakamlığımıza hem de diğer kurumlara vermekteyiz. Onlar da halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyorlar. Dünyada ve ülkemizde baş gösteren koronavirüs salgının önüne geçmek için biz de ufak bir katkımız olsun diye belediye başkanımızın talimatı doğrultusunda bu işe başladık. Salı ve Cumartesi pazarlarımızda otobüslerde ve belediyemizin kendi bünyesinden ana binamızda talep doğrultusunda halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz."

Beyşehir Belediyesi’nin tekstil atölyesinde maske üretimi

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Konya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Beyşehir Belediyesi'nin tekstil atölyesinde maske üretimi - Haberler

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