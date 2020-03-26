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Beyşehir Belediyesi, pazar yerindeki esnaftan işgaliye ücreti almayı geçici olarak durdurdu

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, koronavirüs dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren pazarcı esnafından destek amaçlı olarak geçici süreyle işgaliye ücreti almayı durdurduklarını müjdeledi.

26.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:00
Beyşehir Belediyesi, pazar yerindeki esnaftan işgaliye ücreti almayı geçici olarak durdurdu
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır , koronavirüs dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren pazarcı esnafından destek amaçlı olarak geçici süreyle işgaliye ücreti almayı durdurduklarını müjdeledi.
Belediye Başkanı Bayındır, pazar yerini gezerken koronavirüse karşı zabıta müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde takip etti.
Zabıta ekipleri, sadece meyve, sebze ve gıda ürünlerinin satışına izin verildiği pazar yerinde, esnaf ile alışverişe gelen vatandaşlara da Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 14 kuralın yer aldığı bilgilendirme ilanlarını dağıttı.
Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de salgın ve ölümlere yol açmaya başlamasının ardından ilçe genelinde alınan önlem ve tedbirleri üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.
Bu tedbir ve önlemlerin kaymakamlık başta olmak üzere tüm kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları ile işbirliği halinde topyekün yürütülen bir çalışma olduğunu aktaran Bayındır, şunları kaydetti:
"Beyşehir Belediyesi olarak da biz koronavirüse karşı önlemlerimizi artırdık. Bugün de bu yürütülen çalışmaları yerinde görmek, takip etmek amacıyla pazar yerinde başkan yardımcımız, zabıta müdürümüzle birlikte esnafımızla vatandaşımızın arasına girdik. Onlarla hem sohbet ettik, hem de pazar yerinde koronavirüse karşı alınan önlemlere uyması konusunda uyarılarda bulunduk. Tedbirli olmaya davet ettik. Bu arada, Beyşehir Belediyesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarcı esnaflarımızdan onlara bu süreçte destek olmak amacıyla geçici olarak pazar yeri işgaliye ücreti de almamaya başladık."
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Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir Belediyesi, Bayındır, Beyşehir, Güncel

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