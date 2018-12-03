Beyşehir Belediyesi Tekstil Fabrikası Kuracak

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:26



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:26

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, hazırladıkları projeyle iş bulma konusunda dezavantajlı olanların istihdamına katkı sağlamak üzere ilçede tekstil fabrikası kurmayı planladıklarını söyledi.Özaltun, belediyeye ait Taşköprü Aile Çay Bahçesinde, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Kültür ve Yaşam Merkezinin yanında, istihdam imkanı bekleyen dezavantajlı kesimlere iş kapısını aralayacak bir tekstil fabrikası kurmayı planladıklarını söyledi.Belediye olarak sadece hizmet noktasında değil, bölgede yeni istihdamının kapılarının açılması için bugüne kadar yoğun gayret içerisinde olduklarını ifade eden Özaltun, bu noktada göreve geldiklerinde Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinde 4 olan fabrika sayısının, çabaları sonucunda 20'ye yükseldiğini ve yakın zamanda bu sayının daha da artacağını belirtti.Özaltun, doğrudan kuracakları tekstil fabrikasının bu alanda Türkiye'de bir ilk olabileceğini de aktararak, şunları kaydetti:"Bu konuda, önceliğimiz dezavantajlı kesimler olarak öngörülen bayanlar, engelliler, gençler ve hükümlüler olacak. Bu projeyi İŞKUR desteğiyle Kaymakamımızın da onayı ile bir protokol anlaşması çerçevesinde inşallah gerçekleştireceğiz. Belediyemizin bu noktada bütçesinden herhangi bir çıkış olmayacak çünkü, bu proje için KOP Bölge Kalkınma İdaremizden de finansman desteği alıyoruz. Kurs ücretini ise İŞKUR karşılayacak. Bu proje devam ederken, ilçemize yeni tekstil fabrikaları kazandırılması konusunda da çalışmalarımız sürecek. Bu anlamda büyük şehirlerimizde ilçemizin gururu olan iş adamı hemşehrilerimiz var. Onlardan da tekstil sektörünün ilçemizde daha da ivme kazanması konusunda yatırım destekleri istiyor ve bekliyoruz. İnşallah, bu projemizin bu ayağı da devreye girdiğinde, Beyşehir Belediyesi olarak sadece Türkiye'de değil, dünya çapında istihdam konusunda tüm kurumlara önemli bir rol model olmayı planlıyoruz."Toplantıda, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de mahalle muhtarlarının öneri ve taleplerini dinledi.