Beyşehir Belediyesinden Hayırsever İş Adamına Vefa

Beyşehir
ilçesinde, yapımı tamamlanan kültür merkezine İzmir
'de yaşayan Beyşehirli hayırsever iş adamının anne ve babasının ismi verildi.
Beyşehir'e bağlı Üzümlü
Mahallesi'nde uzun yıllar belediye binası olarak kullanıldıktan sonra Beyşehir Belediyesi
tarafından kültür merkezi haline dönüştürülen iki katlı bina modernize edildikten sonra yöre halkına hizmet vermeye başladı.
Beyşehir Belediyesi, Üzümlü Kültür Merkezi'ne İzmir'de yaşayan Beyşehirli hayırsever iş adamı Abdullah Taşyağan'ın anne ve babasının ismini verdi. Hamza Fatma Taşyağan Kültür Merkezi olarak hizmet vermeye başlayan yapı bünyesinde konferans salonu, iş yerleri, çalışma ofisleri, kafeterya ve teras katı da yer alıyor.
Belediye Başkanı Murat Özaltun
, yaptığı yazılı açıklamada, mahalle meydanında bulunan ve yerleşim merkezi belde statüsünde iken belediye hizmet binası olarak kullanılan eski yapının yapılan tadilat çalışmalarının ardından modernize edilerek bir kültür merkezi haline dönüştürüldüğünü belirtti.
Üzümlü Kültür Merkezi'ne doğduğu topraklarda eğitime yaptığı katkılar ile cami ve parklar yaptırmasından dolayı İzmir'de yaşayan Üzümlülü hayırsever iş adamı Abdullah Taşyağan'ın anne ve babasının ismini verdiklerini aktaran Özaltun, şunları kaydetti:
"Son İzmir ziyaretimizde de bir araya geldiğimiz iş adamımıza bu düşüncemizi ilettik. Kendileri bu teklifimizden çok mutlu oldular ve bize teşekkür ettiler. İş adamımızın olurunu aldıktan sonra ise Hamza-Fatma Taşyağan ismini ölümsüzleştirmek için kültür merkezimize verdik. Bu kültür merkezimiz yaklaşık bin metrekare ve içerisinde toplantı yapılabilecek alanlar da var. Üzümlülü hemşehrilerimizin oturup muhabbet edebileceği zemin katında bir kahvehane var. Tabii ki biz bu hizmetleri yaparken şehit olan kardeşlerimiz gibi Beyşehir'imizin değeri olan isimleri de unutmuyoruz. Onların isimlerini Beyşehir'de yaptığımız çeşitli parklarda, kültür merkezlerinde, mahalle konaklarında ve değişik mekanlarda yaşatıp ölümsüzleştirmenin gayretini gösteriyoruz."
Anne,İzmir,Beyşehir
14 Aralık 2018 Cuma 11:33