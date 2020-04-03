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Beyşehir Belediyesinden kiracısı olan iş yerlerine koronavirüs desteği

Beyşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) yürütülen mücadele ve alınan önlemler dolayısıyla kiracısı konumundaki esnaf ve işyeri sahiplerine destek olmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğini duyurdu.

03.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:46
Beyşehir Belediyesinden kiracısı olan iş yerlerine koronavirüs desteği
Beyşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) yürütülen mücadele ve alınan önlemler dolayısıyla kiracısı konumundaki esnaf ve işyeri sahiplerine destek olmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğini duyurdu.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır , yaptığı açıklamada, belediyeye ait taşınmazlarda kiracı olarak bulunan iş yeri sahiplerine kira ödemeleri konusunda birtakım esneklik getirdiklerini bildirdi.
Kovid-19 salgını dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren belediye kiracısı konumundaki iş yeri sahipleri ve esnafa destek olmak amacıyla harekete geçtiklerini aktaran Bayındır, şunları kaydetti:
"Mülkiyeti belediyemize ait dükkan, iş yeri ve benzeri taşınmazlarda, kira alacaklarımızı koronavirüs salgını bitene kadar esnetmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede, belediyemize ait iş yeri, dükkan ve diğer gayrimenkullerde açık olarak faaliyetlerini sürdüren esnaf ve iş yeri sahiplerinin kira ödemelerinin ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Alınan önlemler kapsamında kapalı durumundaki kiracımız olan iş yeri sahiplerinden ise salgın süresi içerisinde kapalı kaldığı zaman zarfında herhangi bir kira ücreti talep edilmeyecektir."
Kovid-19'a karşı belediye olarak ilçe genelinde alınan her türlü tedbir ve önlemin sıkı bir şekilde takip edildiğini hatırlatan Bayındır, ekiplerin her noktada dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz devam ettirdiğini belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir Belediyesi, Bayındır, Beyşehir, Güncel
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