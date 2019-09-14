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Beyşehir Bisiklet Festivali

Beyşehir Bisiklet Festivali başladı.

14.09.2019 11:40Beyşehir Bisiklet Festivali
Beyşehir Bisiklet Festivali başladı.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Bisiklet Topluluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen iki gün sürecek Bisiklet Festivali Konya ile Isparta illerini kapsıyor.
Toplam parkuru 167 kilometre olan etkinliğe Beyşehir'e dışardan da gelen çok sayıda bisiklet tutkunu katılıyor.
Bisikletseverlerin pedal çevirmeye başlamasından önce Vuslat Parkı'ndaki festival alanında düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Beyşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Bahçeci, bisiklet festivaline katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından Beyşehir'e gelerek katılım gösteren bisiklet tutkunlarına etkinliklere gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.
Öte yandan, 167 kilometrelik bisiklet turuna İstanbul'dan tandem bisikletleriyle ilçeye gelen görme engelli 18 yaşındaki Murat Can da pedal arkadaşıyla birlikte katılıyor.
Görme engelli Can, doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, "Tandem bisikletimizle Beyşehir'e geldik pedal arkadaşımla birlikte. Daha önce de Ortaca'da düzenlenen benzer bir festivale katılmıştım. Böyle bir festivale katılışım ikinci kez oluyor ama Beyşehir'e ilk kez geliyorum. 167 kilometrelik parkur için de heyecanlıyım. Hafta içinin stresinden sonra burada güzel bir iki gün geçirmeyi umuyorum, inşallah öyle olur. Engelleri böyle bisiklete binerek aştığımı söyleyebilirim." dedi.

Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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