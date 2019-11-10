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Beyşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Konya'nın Beyşehir ilçesinde anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:54Beyşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle 'nın ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na Beyşehir İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunurken bayraklar yarıya indirildi. Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı M.Arif Turfand, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, gaziler, öğrenciler katıldı.

Anıt Meydanı'ndaki törenin son bulmasının ardından 10 Kasım anma programı daha sonra Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesinde devam etti. Burada, ilçe protokolü ve davetliler açılan sergiyi gezdi. Konferans salonundaki programda ise Atatürk konulu şiirler okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Program, "son yolculuk" adlı belgesel film izlendi, oratoryo, "cumhuriyet kahramanları" gösterileriyle devam etti. "Atatürk'ten son mektup" adlı şiirin okunmasının ardından program sona erdi. - KONYA

Mustafa Kemal Atatürk, Beyşehir, 10 Kasım, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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