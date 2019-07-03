03.07.2019 12:10
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Beyşehir'de 14 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi

Beyşehir

Beyşehir ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Beyşehir ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.
Beyşehir Kaymakamlığı'nda düzenlenen programda konuşan Beyşehir Kaymakam Vekili ve Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, gazilere teşekkür ederek, "Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Birliğimize, bütünlüğümüze nifak tohumu ekmek isteyenlere de fırsat vermesin. Sizler bu devletin bölünmez bütünlüğü için gözünüzü kırpmadan ölümü göze alan vatan evlatlarısınız. Bizlerin sizlere hem sadakat borcumuz, hem de vefa borcumuz var." dedi.

Kaymakam Doğan, daha sonra Beyşehir'de yaşayan Kıbrıs gazileri Mehmet Gümüşkan, Ali Vehbi Kale, Ekrem Karşıyaka, Hasbi Toptaş, Hüseyin Özçölmek, Mehmet Kelleci, Zeki Selvi, Zekeriya Taşaçıkan, Osman Kenar, Ramazan Özkan, Yılmaz Özeren, Mehmet Damar, Mehmet Kılıç ve Fikri Yılmaz'a madalya ve beratlarını takdim etti.
Kaynak: AA
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