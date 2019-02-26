Beyşehir'de 53 Bin 858 Kişi Oy Kullanacak

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Beyşehir'de, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde oy kullanacak seçmen ve sandık sayısı belli oldu.İlçe Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre, 24 Haziran seçimlerinde seçmen sayısı 53 bin 130 ve sandık sayısı 184 olan Beyşehir'de, önümüzdeki mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde 53 bin 858 seçmen, 199 sandıkta oy kullanacak.31 Mart'ta, Beyşehir'de hastalığı ya da engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğu sağlık raporu ile belgeli 12 seçmen de, görevlendirilen 12 seyyar sandığın ikamet adreslerine götürülmesiyle oy kullanabilecek.Öte yandan, Hüyük ilçesinde 13 bin 114 seçmen 47 sandıkta, Derebucak ilçesinde ise 5 bin 293 seçmen 21 sandıkta oy kullanacak.Öte yandan, yapılacak seçimlerde kullanılacak şeffaf sandık ve paravanlar, İlçe Seçim Kurulu tarafından oy kullanma merkezlerine gönderilmeye başlandı.