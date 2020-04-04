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Beyşehir'de araçların giriş çıkışlarına izin verilmiyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip korona virüse karşı yürütülen mücadele kapsamında, araçların Konya'ya giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

04.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:10
Beyşehir'de araçların giriş çıkışlarına izin verilmiyor
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip korona virüse karşı yürütülen mücadele kapsamında, araçların Konya'ya giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Beyşehir ilçesinde korona virüse karşı yürütülen mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamaların ardından polis uygulama noktalarında denetim ve kontroller artırıldı. Otogar karşısındaki polis uygulama noktasında 24 saat süreyle uygulama yapmaya başlayan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçelerden gelen araçların giriş ve çıkışına kapatılan Konya il merkezi yönüne kısıtlama getirilen araçların yollarına devam etmesine izin vermiyor. Uygulamaya trafik ekiplerinin yanı sıra emniyet müdürlüğündeki diğer birimlerde görev yapan polisler ve bekçiler de destek veriyor. Polis , durdurduğu araçlarda sürücüler ile araç içerisindeki yolcuların sorgulamalarını yapıyor, gidecekleri istikameti öğreniyor. Kısıtlama getirilmeyen araçlar ve seyahat izin belgesi olmayan dışındakilerin sürücüleri Konya il merkezine gitmek üzere seyahat edeceklerini belirtirse, geri çevrilerek geçişlerine müsaade edilmiyor. Uygulamaya giren sürücülerin büyük bölümü ilçeye bağlı merkez ve dış mahallelere seyahat etmekte olduklarını belirtince geçişine izin veriliyor. Polis ekipleri, uygulama esnasında maske takmayan sürücü ve yanındakilere maske takmaları, koruyucu eldiven giymeleri, sosyal mesafe kurallarını uymaları ve zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmamaları yönünde de uyarıyor. Denetimlerde araçlarda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların olup olmadığının da kontrolü yapılıyor. Bu arada, uyarılar üzerine araç içerisinde de ön koltukta oturanların arka koltuklara geçerek sosyal mesafe kuralına riayet etmesi de dikkat çekiyor.

Denetim esnasında bazı sürücülerin seyahatleri esnasında koruyucu maske ve eldiven takmaya özen gösterdikleri, bazılarının ise kaşkol ve tülbentlerini maske gibi kullanmaya çalıştıkları görülüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyşehir, Polis, Konya, Güncel
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