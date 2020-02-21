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Beyşehir'de arpa yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Beyşehir ilçesinde arpa yüklü kamyonun yola devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

21.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:06Beyşehir'de arpa yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

ilçesinde arpa yüklü kamyonun yola devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enes Y. idaresindeki 40 DV 082 plakalı arpa yüklü kamyon Beyşehir- karayolunda seyir halinde iken Kuşluca Mahallesi yakınlarından kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu şerit üzerinde yan yatan kamyonun kasasındaki hububat yola döküldü.

Yaralı sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yola dökülen hububat ürünü nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kesintiye uğradı. Ürünün kepçeler tarafından yol üzerinden toplanarak kaldırılmasının ardından ulaşım tekrar sağlanabildi.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Şarkikaraağaç, Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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