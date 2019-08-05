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Beyşehir'de balya yüklü kamyon yandı

Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki balya yüklü kamyon, çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

05.08.2019 16:10 Beyşehir'de balya yüklü kamyon yandı
Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki balya yüklü kamyon, çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayındır Mahallesi'nde seyir halinde olan saman balyası yüklü kamyonda, mezarlık yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kamyonun dorsesindeki yangını gören bir vatandaş, sürücüyü uyarıp aracı durdurmasını sağladı. Yangına vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken adrese kısa sürede itfaiye araçları da sevk edildi.
Yangın itfaiye tarafından bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye araçlarının soğutma çalışmaları yaptığı kamyon, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Beyşehir, Bayındır, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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