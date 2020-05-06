Beyşehir'de belediye meclisi olağanüstü toplandı

Beyşehir Belediye Meclisi, olağanüstü oturumda bir araya geldi.

Toplantı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında Beyşehir Kaymakamlığının izni ile Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde sosyal mesafeye dikkat edilerek, Belediye Başkanı Adil Bayındır başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis üyelerinin yanı sıra belediyenin birim müdürlerinin de katıldığı bir yıllık hizmetlerin ve projelerin değerlendirildiği Mayıs ayı toplantısında, meclis başkanlık divanı ve encümen üyeliği görevlerinde görev süresi dolan komisyon üyelerinin yerine yenileri seçildi.

Bayındır, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ilçe halkının da belediyeciliğin içerisinde olmasını amaçladığını vurgulayarak, "Gayemiz meclise nasıl hesap veriyorsak, halkımıza da hesap verip onların yapılanlar konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlenmelerini sağlamaktır." dedi.

Başkan Bayındır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede merkez mahalle ve çevre mahallelerimizle bir bütün olarak Beyşehir'de neler yapılmış, neler yapılıyor ve neler planlanıyor, Beyşehir nereye gidiyor ve Beyşehir nerede olmalı, tüm bunları görerek, bilerek herkesin taşın altına elini koyması gerekir. Bu ülke, bu vatan hepimizin, hangi siyasi görüşün mensubu olursak olalım. Bayrağımız göklerde, semalarda duracak. İmanımız, ezanlarımız susmayacak. Tüm bunlar olduğu sürece biz tüm tehditleri elimizin tersiyle iterek, bu vatanın birliği, bütünlüğü için bir ve güçlü olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Faaliyet raporlarımız hazırlandı, kesin hesap tablomuz ve bilgileri verilecek. Eksiklerin sahibi benim, ama başarının tümü sizin, Beyşehir'in. İşte geldik, işte gideceğiz. Geriye bir hoş seda bırakmaktır hedefimiz."