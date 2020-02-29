Beyşehir'de bıçakla yaralama

Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.
Levent B, Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki taş ocağı mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle bıçaklı saldırıya uğradı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Bıçakla yaralama olayına karıştığı iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan Ayşe K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.