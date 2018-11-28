Beyşehir'de Camilerde Temizlik Mesaisi

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:43



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:43

Beyşehir ilçesi sınırları içerisinde bulunan camiler, belediyenin mobil temizlik ekibi tarafından periyodik olarak temizleniyor.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir ilçe merkezinin yanı sıra, dış mahallelerde İlçe Müftülüğü bünyesinde yer alan ibadethanelerin kurdukları mobil temizlik ekipleri tarafından periyodik olarak genel bir temizlikten geçirildiğini söyledi.Camilerin temizlenmesi için oluşturulan özel mobil temizlik ekibi tarafından merkez ve dış mahallelerdeki camilerin düzenli aralıklarla temizlenmesinin göreve gelmeleri ile belediye olarak hayata geçirmek istedikleri önemli bir proje olduğunu vurgulayan Özaltun, bu projenin kesintisiz olarak devam ettiğini belirtti.Bu çerçevede Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde özel oluşturdukları mobil temizlik aracının ilçe genelinde tüm mahallelere ulaşarak, camilerin tertemiz pırıl pırıl olması için seferber olduğunu belirten Özaltun, şunları kaydetti:"Bizler için kutsal bir mekan olan camilerimizdeki halılar bu kapsamda yürütülen çalışmalarla özel makinelerle yıkanıp temizlenirken, ibadethanelerimizin müştemilatında yer alan ayakkabılıklar, kapı, duvar, ayna ve camlar da silinerek genel ve kapsamlı bir temizlik çalışması yapılıyor. Bunun yanı sıra, cami önleri ve girişleri, şadırvan ve abdest alma yerleri ile tuvaletlerin genel temizlikleri de gerçekleştiriliyor."