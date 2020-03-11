Menü
Haberler ›› Güncel ››Beyşehir'de çiftçilere sera desteği - Güncel

Beyşehir'de çiftçilere sera desteği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çiftçilere sera desteği verileceği bildirildi.

11.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:58
Beyşehir'de çiftçilere sera desteği
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, çiftçilere sera desteği verileceği bildirildi.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Konya Ovası Projesi (KOP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "KOP seralarında üretim, tarımdaki bereketim" projesi kapsamında Beyşehir'de de çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Proje çerçevesinde ilçedeki çiftçilere de sera desteğinde bulunulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemiz çiftçilerine 10 adet, 525 metrekarelik alana sahip yüzde 70'i hibe ve yüzde 30'u da çiftçi katkılı sera desteğinde bulunulacaktır. Sera verilecek çiftçiler ile ilgili müracaat şartları mahalle muhtarlıklarının yanısıra ilçe müdürlüğümüzden de öğrenilebilir. Projeye son başvuru tarihi 20 Mart 2020'dir."

Kaynak: AA

Etiketler : Konya Ovası Projesi, Beyşehir, Konya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek