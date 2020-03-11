Beyşehir'de çiftçilere sera desteği imkanı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilere bir proje kapsamında sera desteği imkanı sağlanıyor.
11.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:10
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilere bir proje kapsamında sera desteği imkanı sağlanıyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya Ovası Projesi (KOP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "KOP seralarında üretim, tarımdaki bereketim" projesi çerçevesinde Beyşehir'de de birtakım çalışmalar yürütüldüğü bildirildi. Bu kapsamda ilçede tarımsal faaliyet sürdüren çiftçilere de sera desteğinde bulunulacağı belirtilen açıklamada, destekten istifade etmek isteyenlere ilişkin olarak, "İlçemiz çiftçilerine 10 adet 525 metrekarelik alana sahip yüzde 70'i hibe ve yüzde 30'u da çiftçi katkılı sera desteğinde bulunulacaktır. Sera verilecek çiftçiler ile ilgili müracaat şartları mahalle muhtarlıklarının yanı sıra ilçe müdürlüğümüzden de öğrenilebilir. Projeye son başvuru tarihi 20 Mart 2020 mesai bitimidir" ifadelerine yer verildi. - KONYA
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya Ovası Projesi (KOP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "KOP seralarında üretim, tarımdaki bereketim" projesi çerçevesinde Beyşehir'de de birtakım çalışmalar yürütüldüğü bildirildi. Bu kapsamda ilçede tarımsal faaliyet sürdüren çiftçilere de sera desteğinde bulunulacağı belirtilen açıklamada, destekten istifade etmek isteyenlere ilişkin olarak, "İlçemiz çiftçilerine 10 adet 525 metrekarelik alana sahip yüzde 70'i hibe ve yüzde 30'u da çiftçi katkılı sera desteğinde bulunulacaktır. Sera verilecek çiftçiler ile ilgili müracaat şartları mahalle muhtarlıklarının yanı sıra ilçe müdürlüğümüzden de öğrenilebilir. Projeye son başvuru tarihi 20 Mart 2020 mesai bitimidir" ifadelerine yer verildi. - KONYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Konya Ovası Projesi, Beyşehir, Konya, Ekonomi
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