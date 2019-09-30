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Beyşehir'de doğa yürüyüşü

Beyşehir'de Konyalı doğaseverler, Beyşehir Gölü adalarından Hacıakif Adası'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

30.09.2019 11:32Beyşehir'de doğa yürüyüşü
Beyşehir'de Konyalı doğaseverler, Beyşehir Gölü adalarından Hacıakif Adası'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Beyşehir Belediyesi ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Treekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen Hacıakif Adası Yat Turu ve Doğa Yürüyüşü Etkinliği'ne Konya'dan ilçeye gelen 103 doğasever katıldı.

2,5 saat süren yat turunun ardından Hacıakif Adasına ulaşan katılımcılar, 4 kilometreden oluşan parkurda doğa yürüyüşü yaptı. Adadaki zirveye tırmanan, daha sonra da adada bulunan mağarayı gezen katılımcılar adanın kıyısındaki nilüfer çiçeklerini görme ve fotoğraflama imkanı buldu.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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