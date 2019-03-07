Beyşehir'de Emeklilere Yönelik Konutlar İçin Başvurular Başladı

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Beyşehir ilçesinde, TOKİ'nin emeklilere yönelik yapacağı konutlar için müracaatlar alınmaya başlandı.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir ilçe merkezinde Beyşehir Belediyesi-TOKİ Başkanlığı işbirliği ile 3. etap toplu konut projesi kapsamında hayata geçirilecek "Emekli Grubu Konut Projesi" için müracaatların başladığını, başvuruların 19 Nisan 2019 tarihine kadar devam edeceğini söyledi.Özaltun, bu kapsamda Yeni Devlet Hastanesi'nin güneybatı kesiminde 405 konut yapılacağını, emeklilerin kira öder gibi ödeme yaparak ev sahibi olabileceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla projenin başvurusunun 6 Mart-19 Nisan 2019 tarihleri arasında olarak belirlendiğini ifade ederek, projeyle ilgili şu ayrıntılara yer verdi:Yatay yapılaşma olacak"TOKİ Başkanlığımız tarafından ilçemizde yapımına başlanılacak olan 2+1 nitelikli 256 adet ve 3+1 nitelikli 149 adet konut olmak üzere toplamda 405 konut için gerekli şartları taşıyan emekli vatandaşlarımız başvuruda bulunabilecek. Başvurular Türkiye Halk Bankası'nın Konya ilinde bulunan yetkili şubelerine yapılabilecek. Bu projenin devreye girmesiyle birlikte yapılaşma ve konut noktasında ilçemiz daha modern bir konut yapısına kavuşmuş olacak. Konutlar, Selçuklu mimarisi ile sakin bir alanda ve göle nazır yüksek katlar olmadan yatay yapılaşma göz önüne alınarak inşa edilecek.Kira öder gibiBaşvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında 30 Mayıs 2019 tarihinde hak sahibi belirleme kurası çekilecek. 2+1 nitelikli konutların tahmini satış fiyatı 163 bin lira olurken, başvuru bedeli olarak 500 lira ödemede bulunarak müracaatlarını yapanlar peşinatın yüzde 12'lik bölümü olan 19 bin liralık ödemenin ardından 180 ay vade ile aylık 798 lira ödemelerle ev sahibi olabilecek. Aynı nitelikli konutlarda peşinatın yüzde 20'si olan 32 bin lira ödemede bulunanlar ise 240 ay vade ile aylık 544 liralık ödemelerle yine konut sahibi olabilecek. Yani gerekli şartları taşıyan emekli vatandaşlarımız kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olma imkanına bu proje sayesinde kavuşabilecek."