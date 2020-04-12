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Beyşehir'de evlere ekmek dağıtımına muhtar desteği

Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve 1 ilde getirilen sokağa çıkma yasağı Beyşehir ilçesinde de uygulanıyor.

12.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:06
Beyşehir'de evlere ekmek dağıtımına muhtar desteği
Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve 1 ilde getirilen sokağa çıkma yasağı Beyşehir ilçesinde de uygulanıyor.
İki gün süreli geçici sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Beyşehir'de sokağa çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasına Beyşehir Belediyesi'nin yanısıra mahalle muhtarlıkları da destek veriyor.
Sokağa çıkma yasağı günlerinde faaliyetlerin göstermesine izin verilen fırınlar, işyerlerinden satış yapamayınca imal ettiği ekmekleri vatandaşların ayağına kadar götürüyor.
Beyşehir Belediyesi'nde fırıncılarla yapılan toplantıda alınan karar doğrultusunda fırınlar belirlenen mahallelerde araçlarıyla vatandaşların evlerine ekmek servisi yapıyor. Araçlar, mahalle aralarında cadde ve sokak sokak gezerek vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor.
Araçla yapılan servis esnasında çalışmalara Belediye zabıta ekipleri ile mahalle muhtarları da eşlik ediyor. Zabıta araçları yaptığı anonsla vatandaşların evlerinin önüne ekmek servisinin geldiğini duyurarak, ihtiyacı olanların aracın yanına gelmesini istiyor. Dağıtım esnasında ise zabıta görevlileri sosyal mesafeye uyulması uyarısını sürekli yapıyor.
Mahalle muhtarları da ekmek dağıtımında vatandaşlara destek veriyor. Evlerinden inemeyen, gelemeyen vatandaşların ekmekleri muhtarlar tarafından adreslerine kadar götürülüyor.
Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Ahmet Oral da kendisine ait motosikletiyle araçların yanına gelemeyen vatandaşlara ekmek dağıtım hizmeti veriyor. Oral, "Her daim olduğu gibi bu zor günlerimizde de muhtar olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Onların hayır duaları bize yetiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel
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