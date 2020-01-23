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Beyşehir'de gazinoda çalışan kişiyi vuran zanlı tutuklandı

Beyşehir ilçesinde, silahlı yaralama olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

23.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:58Beyşehir'de gazinoda çalışan kişiyi vuran zanlı tutuklandı
ilçesinde, silahlı yaralama olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
18 Ocak 2020 günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Beyşehir- yolu üzerindeki Genek deposu mevkisindeki orman yolu üzerinde silahlı saldırıya uğrayan 'te bir gazinoda çalıştığı öğrenilen Mustafa İ. yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale sonrasında Konya'ya sevk edilmişti.
Yaralı Mustafa İ., kendisini olayın meydana geldiği adrese çağıran kişi tarafından tabancayla vurduğunu iddia etmişti.
Hakkında daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen A.U., Beyşehir'de polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tarafından adliyeye çıkarıldı.
A.U. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seydişehir, Beyşehir, Hüyük, Güncel

Kaynak: AA

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