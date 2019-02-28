Beyşehir'de Geçen Yıl 448 Bin Hasta Gördü

Kaynak: AA

Beyşehir İlçesi Devlet Hastanesi'nde 2018 yılında 448 bin 909 hastanın tedavi gördüğü bildirildi.Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı yazılı açıklamada, geride kalan yılın 12 aylık dönemde devlet hastanesinde toplam 448 bin 909 hastanın tedavi görerek sağlığına kavuştuğunu kaydetti.Yine hizmet binasının da devreye girdiği söz konusu dönemde bu hastalardan 8 bin 868'inin yatarak tedavi gördüğünü belirten Küçükbuzcu, 142 bin 698 hastanın acil servis ünitesinde ayakta, bin 439 hasta için de toplamda 9 bin 44 ameliyatın yapıldığı bilgisini verdi.Başhekim Küçükbuzcu açıklamasında hastanede 2018 yılında yürütülen diğer sağlık faaliyetleri hakkında ise şunları paylaştı:"Hastanemizin görüntüleme merkezinde söz konusu dönemde 18 bin 639 hastamızın MR'ı çekilirken, 16 bin 468 hastamız ise bilgisayarlı tomografi çekiminden istifade etmiştir.Yine, palyatif servisimizde 202 hastamız tedavi görürken, evde sağlık ve bakım hizmetleri biriminde kayıtlı 258 hastamıza sağlık hizmeti verilmiştir. Beyşehir Devlet Hastanemiz bünyesinde 7 gün 24 saat esasına göre sağlık hizmeti verebilmek için yoğun çaba ve gayret gösteren ekibimizin hastanemize başvuran vatandaşlarımızın rahatsızlıklarına en kısa zamanda çözüm bulabilmesi adına sık sık yürütülen eğitim semineri ve toplantılara dahil edilerek en iyi hizmeti vermesi sağlanmaktadır.Bu anlamda yoğun bir mesai temposu içerisinde görevini en iyi şekilde layıkıyla yapmaya çalışan hastane yönetimimize, doktor, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelimize gösterdiği üstün performansından dolayı çok teşekkür ediyorum."