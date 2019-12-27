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Beyşehir'de "Hakkın sesi Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans

Beyşehir ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası kapsamında "Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans düzenlendi.

27.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:10 Beyşehir'de
ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası kapsamında "Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamlığı, Beyşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde ortaklaşa gerçekleştirilen konferansa, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr .Caner Arabacı konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Arabacı, konuşmasında, İstiklal Marşı'nın yazarı olan Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk ve gençlik yıllarından bahsetti.
Ersoy'un gençlere çok önem verdiğine dikkati çeken Caner Arabacı, "Yerli, milli, tutarlı bir vatan şairidir Mehmet Akif Ersoy. Kültür ve değerlerimiz anlamında yer yüzünde tek bile kalsa lazım olacak bir adamdır." dedi.
Programda daha sonra öğrencilerde Mehmet Akif Ersoy'dan şiirler okundu.
Konferansının ardından Arabacı'ya günün anısına tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin maketi hediye edildi.
Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Beyşehir Belediyesi Kültür Sorumlusu Eyüp Yağcıoğlu, akademisyenler, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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