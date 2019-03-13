Beyşehir'de "Haydi Sen de Oyna" Projesi

Beyşehir
ilçesinde, ilkokul öğrencileri tarafından başlatılan "haydi sen de oyna" projesi yoğun ilgi görüyor.
Alınan bilgiye göre, Beyşehir'e bağlı Yeşildağ
Mahallesi'nde bulunan Şehit Şefik Ayaydın ilkokulunda bir sosyal sorumluluk projesi olan e twinning projesi kapsamında oyuncak ihtiyacı olan çocuklar için bir kampanya başlatıldı.
"Haydi sen de oyna" konulu proje kapsamında öğretmenlerinin öncülüğünde çalışmayı başlatan 1. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, evlerindeki kullanmadıkları oyuncakları, ihtiyacı olan öğrenciler için topluyorlar.
"Bir çocuk gülerse dünya güler" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan oyuncakların, oyuncak ihtiyacı olan öğrencilere verilmek üzere farklı okullara gönderileceği bildirildi.
Yeşildağ, Beyşehir, Güncel
Kaynak: AA