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Beyşehir'de il dışından gelen araçlara sıkı denetim ve takip

Beyşehir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında il dışından gelen araçlar trafik uygulama kontrol noktalarında sıkı takibe alınıyor.

03.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:12
Beyşehir 'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında il dışından gelen araçlar trafik uygulama kontrol noktalarında sıkı takibe alınıyor.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın talimatı doğrultusunda koronavirüse karşı denetim ve tedbirler daha da artırıldı.
Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem'in nezaretinde otobüs terminali karşısındaki uygulama noktasında araçlar tek tek durduruldu.
Yapılan denetim ve kontrollerde ise, oluşan uzun araç kuyrukları dikkat çekti.
Kontrollerde, il dışından memleketlerine geldiğini beyan eden sürücüler ile yolculara 14 gün süreyle kendilerini ikametlerinde karantinaya almaları ve bu süre boyunca evlerinde misafir kabul etmemeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.
Denetimlerde 580 kişiye tebligat yapıldığı, 183 araç ve sürücüsünün de sorgulandığı öğrenildi.
Uygulamaya takılan sürücüler de, valilik ve kolluk kuvvetlerinin artan tedbir ile takiplerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Beyşehir’de il dışından gelen araçlara sıkı denetim ve takip

Kaynak: AA

Etiketler: Orhan Toprak, Salih Erdem, Beyşehir, Konya, Güncel

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Beyşehir'de il dışından gelen araçlara sıkı denetim ve takip
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