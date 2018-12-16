Beyşehir'de İnanç Turizmi Ele Alındı

Beyşehir
'de "İnanç turizmi ve Türkiye
'deki gelişimi" konulu konferans düzenlendi. Selçuk Üniversitesi
(SÜ) Ali Akkanat
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Sezgin, Anamas Konukevi Eşrefoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, "İnanç turizmi perspektifinden manevi değerlere saygı ve hoşgörü" konulu sunum yaptı.
İnanç turizminin önemine değinen Sezgin, "Dünya turizminin gelişmesinde, evrensel barışın yaygınlaşmasında ekonomik ve sosyalleşme anlamında inanç turizmi çok önemlidir. İnanç merkezleri de bu anlamda karşımıza çıkmaktadır." dedi.
Konferansta Meram
Baş Vaizi Mehmet Erşahin ile vaiz Fatih Öz
'ün sunum yapmasının ardından şiir dinletisi sunuldu.
16 Aralık 2018 Pazar 16:28